Joe Biden ha concesso la grazia al figlio Hunter

Il presidente americano uscente Joehato suo, che era in attesa di sentenza in due distinti processi per possesso illegale di un’arma e per evasione fiscale. Perdonando suoha contravvenuto a una promessa pubblica ribadita più volte secondo cui non gli avrebbeil perdono né commutato la pena, ma i timori di una possibile ritorsione da parte della nuova amministrazione Trump gli ha fatto cambiare idea. Lagarantisce clemenza per i reati già noti e qualsiasi potenziale crimine federale commesso tra gennaio del 2014 e dicembre del 2024, quandoera nel consiglio di amministrazione della compagnia di gas ucraina Burisma e svolgeva gran parte delle sue attività all’estero, inclusa la Cina. I suoi controversi rapporti d’affari internazionali sono stati oggetto di critiche e indagini, con Trump che aveva ripetutamente sostenuto la necessità di perseguirlo per le sue attività in Ucraina e altrove.