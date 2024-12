Oasport.it - Jannik Sinner pianifica il mese di dicembre: lunga preparazione a Dubai. Ad Abu Dhabi per la F1

Leggi su Oasport.it

si sta godendo dei giorni di meritato riposo, dopo i tanti successi di quest’anno. L’altoatesino è stato immortalato negli ultimi giorni a Miami, dove secondo alcuni avrebbe fatto visita alla fidanzata, Anna Kalinskaya, per festeggiare il compleanno della tennista russa. Al di là delle voci di cronache rosa, a interessare è quanto farà l’azzurro in questodi, un periodo importante proprio per laal 2025.Queste settimane, infatti, saranno molto importanti per effettuare dei lavori specifici prima della partenza per Melbourne, dove l’altoatesino vorrà confermare il titolo degli Australian Open. Lo Slam è previsto dal 12 al 26 gennaio enon affronterà molto probabilmente alcun match ufficiale prima del Major. L’intenzione è quella di replicare il medesimo avvicinamento al torneo australiano della stagione passata.