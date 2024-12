Giornalettismo.com - Il Garante Privacy vuole bloccare l’accordo Gedi-OpenAI?

Leggi su Giornalettismo.com

Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Non si parla di transumanza, in questo caso, ma di uno spostamento di dati all’interno di una piattaforma. I dati in questione sono quelli del Gruppo, la società editoriale di testate come Repubblica e La Stampa che – proprio nel mese di settembre, in seguito a un grande evento in cui aveva ospitato a Torino il numero uno diSam Altman -, che aveva annunciato una collaborazione conper fare in modo che i contenuti delle testate italiane potessero concorrere al grande database messo a disposizione per l’addestramento dell’intelligenza artificiale di ChatGPT, del suo motore di ricerca SearchGPT e di tutta una serie di servizi basati sulle tecnologie allo studio pressostessa. All’indomani dell’annuncio della collaborazione (datato 24 settembre), ildellaaveva già acceso un faro su questo accordo, estendendo la sua osservazione anche a RCS (la società editrice del Corriere della Sera), che aveva parlato di una collaborazione conanche per le testate del suo gruppo.