Thesocialpost.it - “Ha sparato in bocca a un compagno di scuola sul bus”: sedicenne finisce in carcere

Leggi su Thesocialpost.it

Il giudice per i Minorenni di Brescia ha disposto la custodia cautelare inper un ragazzo già indagato per lesioni gravi. L’episodio risale al pomeriggio del 22 novembre ad Asola, in provincia di Mantova, dove, a bordo di un autobus di linea che trasportava studenti delle scuole superiori, il minore ha maneggiato un’arma da fuoco e ha, ferendo un altro giovane allae alla mandibola.Leggi anche: Bove, per gli esperti il futuro nel calcio è a rischio: “Servono altri esami”Il minore arrestato è stato trasferito nelminorile “Beccaria” di Milano, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini condotte dai carabinieri di Asola hanno permesso di ricostruire in dettaglio quanto accaduto.Il ragazzo ferito, soccorso dai compagni, è stato portato all’ospedale civile di Mantova, dove i medici hanno accertato che le sue ferite erano probabilmente causate da un proiettile di arma da fuoco.