Tvzap.it - “Grande Fratello”, un concorrente rischia di essere espulso: indiscrezione bomba, cosa sappiamo

Leggi su Tvzap.it

News TV. Iltorna alla programmazione del lunedì e satserà ci sarà una nuova puntata. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini sta attraversando un momento buio e per cercare di risollevarsi ha optato per l’ingresso di nuovi concorrenti. Basterà per conquistare lo share perso? Se lo augura tutta Mediaset. In queste ore, però, l’attenzione è tutta focalizzata su una possibile espulsione di undopo i fatti accaduti in settimana.Leggi anche: “”, la new entry Bernardo èdi un cantante famoso: ecco chiLeggi anche: “”, la sorpresa per Javier: lo scoprirà a breveUndiLa divisione in due gruppi degli inquilini continua a creare attriti e a mettere alla prova i legami fra i concorrenti.