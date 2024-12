Isaechia.it - Grande Fratello, torna virale il video della discussione tra Pamela Petrarolo e Ambra Angiolini

I custodimemoria storica degli anni 90 non hanno mai dimenticato una delle faide televisive più chiacchierate dei bei tempi che furono, ovvero quella tra.La concorrente dell’attuale edizione dele l’attrice romana sono state le star di Non è la Rai, vere e proprie icone del programma che ha conquistato un’intera generazione.Considerato dai critici televisivi come l’apripista delle trasmissioni trash, sebbene lo stesso Aldo Grasso abbia poi rivalutato lo show, Non è la Rai è stato il trampolino di lancio per tante showgirl e attrici, basti pensare a Sabrina Impacciatore o a Lucia Ocone, su tutte.Ai tempi però a riempire le pagine dei rotocalchi era la rivalità vera o presunta fra. Sebbene avessero due ruoli ben definiti all’interno del programma, le due erano considerate le antagoniste per eccellenza.