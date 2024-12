Tvzap.it - “Grande Fratello”, paura per un addio di massa: cosa potrebbe succedere

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,per undi. La nuova edizione del, condotta come sempre da Alfonso Signorini, non sembra convincere il pubblico da casa. Neanche quello del sabato sera, che in termini di ascolti sta premiando la Rai con Ballando con le Stelle. In queste ore è saltata fuori una nuova indiscrezione sulesserci undida parte dei concorrenti. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, perchè stasera non va in ondaLeggi anche: “”, regolamento violato: duro intervento del team di HelenaLeggi anche: “”, brutto risveglio per Signorini dopo la primaLeggi anche: “”, Alfonso Signorini punta al campione olimpico: l’indiscrezione“”, arriva l’di? L’indiscrezione La nuova edizione delsta creando problemi ad Alfonso Signorini, il quale deve affrontare sia gli ascolti troppo bassi per Canale 5 sia le minacce dei vari concorrenti di voler direalla casa più spiata d’Italia.