.com - Diplomifici a Velletri e Latina: 4 arresti e 120mila euro sequestrati

Niente corsi, né tirocini obbligatori per “agevolare” oltre 160 studenti e fargli ottenere false qualifiche come “operatore socio sanitario”. Duesono stati smantellati adalla Guardia di Finanza che ha anche arrestato 4 persone per truffa e sequestratocorrispondenti ai fondi regionali erogati per le attività formative e qualificanti per l’occupazione. Attività che però secondo gli investigatori non sarebbero state svolte.: 4I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare deglidomiciliari nei confronti di quattro persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni di privati, della Regione Lazio e per falsificazione di atti pubblici.