Ilfattoquotidiano.it - Deposito nucleare, la Germania ha lo stesso problema dell’Italia: non esiste un sito idoneo, ma molti partiti spingono per il ritorno all’atomo

Ilnazionale per le scorie nucleari è d’obbligo, ma ilche deve ospitarlo non c’è.esclusivamente italiano? No, laversa nelle stesse identiche condizioni. E già questa è una notizia. Sono iniziati venerdì scorso, infatti, i lavori di riempimento della miniera di esplorazione nella salina di Gorleben (Bassa Sassonia), che per decenni è stata considerata la candidata migliore a diventare ildefinitivo delle scorie nucleari tedesche. Sì, perché come Roma anche Berlino deve trovare un luogoche entro la metà del secolo possa ospitare in sicurezza i rifiuti atomici per almeno un milione di anni. La ministra dell’Ambiente Steffi Lemke (Verdi) si è impegnata con i cittadini delle regioni che ospitano i circa mille depositi temporanei ad accelerarne per quanto possibile l’individuazione.