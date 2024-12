Azerbaijan, si consolidano i rapporti diplomatici con l’Italia

Leggi su Ildenaro.it

La Cop29 di Baku è stata una Cop positiva per, per consolidare ulteriormente icon l’Azerbaigian, per il livello della sua rappresentanza istituzionale, per il ruolo che ha avuto nel negoziato e per i contatti e gli accordi che ci sono stati fra le imprese italiane e le realtà azerbaigiane”. È il commento che ha fatto con l’ANSA l’ambasciatore italiano in Azerbaigian, Luca di Gianfrancesco.“è stata l’unico Paese del G7, insieme al Regno Unito, ad essere rappresentato dal suo premier”, ha spiegato il diplomatico italiano e, ha aggiunto “questa cosa è stata molto apprezzata dagli azerbaigiani. Alla Cop hanno partecipato tre ministri, Pichetto, Schillaci e Valditara, il vice ministro agli Esteri Cirielli, il sottosegretario all’Ambiente Barbaro e una delegazione di parlamentari di maggioranza e minoranza”.