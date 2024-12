Bergamonews.it - Atalanta, primo giro all’Olimpico di Roma per proseguire sulla linea della perfezione

Sette vittorie consecutive, un mese perfetto, un secondo posto in classifica dietro soltanto a quel Napoli che non più tardi di un mese fa veniva ribaltato dalla doppietta di Lookman e dal timbro di Retegui. E ora la trasferta contro la squadra più di tutte in crisi nel nostro campionato, quellain crisi d’identità che ha dovuto richiamare Claudio Ranieri per dare un minimo di serenità ad un ambiente che definire esplosivo sembra riduttivo. Tradotto:l’ha tutto da perdere.Non è una trasferta banale per i motivi di rivalità storica, ma anche perché sono proprio queste le partite che spesso finiscono per segnare dei punti di rottura, in positivo e in negativo. Non ci sono due squadre più distanti per umore e stato di forma nel nostro campionato. E laè sempre la, è un gruppo il cui valore tecnico reale non viene rispecchiato dalla classifica.