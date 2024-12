Lanazione.it - Tornano i regali sospesi dal Bobini. Doni solidali per lo Scudo alla mostra Calcit

Il Natale si avvicina e per renderlo ancora più speciale ci sono i. Come quelli che si possono faremercato del Gruppo Femminile“Sotto l’albero di Natale” con una vastissima offerta di oggetti e prodotti fatti a mano aperta al Circolo Artistico fino all’8 dicembre. Un appuntamento annuale ed un’occasione per unirenatalizi e raccolta fondi da destinare aldi Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche. Laal Circolo Artistico in Corso Italia 108 resterà aperta fino all’8 dicembre con orario continuato 10,30-19, il lunedì dalle 15 alle 19. In via Ricasoli è aperto fino all’8 dicembre il mercatino dei volontari ospedalieri Avo. E torna anche al il regalo sospeso con la Campagna “Un Sorriso in Dono”. Anche quest’anno, la Croce Rossa di Arezzo lancia l’iniziativa natalizia per portare un sorriso a chi è in difficoltà.