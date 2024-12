Sport.quotidiano.net - Sassuolo Domenica sul divano, sarà allungo?

di Stefano FoglianiIl derby ha certificato chee Reggiana fanno due campionati diversi, blindando il primato in classifica dei neroverdi – quarta vittoria di fila, 29 punti su 33 possibili nelle ultime 11 gare – che oggi guardano al ‘loro’ campionato. Con il calendario che, dopo averli mandati in campo in anticipo rispetto a tutti, oggi li vede spettatori delle gare di giornata che vedono in campo le inseguitrici. Il Pisa e lo Spezia sono obbligate a fare risultato contro, rispettivamente, il Cosenza all’Arena Garibaldi e il Palermo al Barbera, mentre il Cesena è di scena a Frosinone. Per tutte l’imperativo diventa fare punti, anche per ricucire un margine – 4 punti – che la vittoria nel derby del Mapei Stadium della squadra di Fabio Grosso ha reso finalmente tangibile, garantendole una ‘potenziale’ fuga che nessuno pretende e pensa possa essere decisiva ("a novembre – ha detto Grosso – non ho mai visto si decida nulla") ma che ha messo in fila, sulla scorta di un trimestre da record, tanto le grandi, o come tali attese, quanto le piccole.