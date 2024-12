Anteprima24.it - Piedone – Uno sbirro a Napoli, la serie al debutto su Sky e Now

Tempo di lettura: < 1 minutoArriva su Sky Cinema il primo di quattro appuntamenti con il nuovo poliziesco targato Sky Original,– Uno, con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo diretti da Alessio Maria Federici, in onda domani, lunedì 2 dicembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Nella produzione Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus, Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) è un ispettore di polizia che viene dalla strada e appartiene alla strada. Proprio come il suo mentore, l’ispettore Rizzo, il mitico, da cui ha imparato tutto. Nel primo episodio, dal titolo “Appucundria”, Palmieri torna aper chiudere col suo doloroso passato e sarà costretto a lavorare con la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), una poliziotta molto diversa da lui.