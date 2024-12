MOVIOLA – Lecce-Juventus Danilo su Krstovic | per arbitro e Var niente DOGSO proteste

Leggi su Sportface.it

Ancora un episodio danel corso di. Sullo 0-0, circa un minuto prima del gol del vantaggio bianconero con il tiro di Cambiaso deviato da Gaspar, c’è un intervento di, un fallo tattico molto evidente ai danni di. Per Rapuano è cartellino giallo e non ci sono gli estremi per il, il Var non interviene. Ci sonoda parte dei salentini, perché avrebbero voluto vedere un cartellino rosso, in quanto l’attaccante montenegrino era pronto a involarsi verso la porta.Ci sono diversi criteri da controllare, il primo è la direzione dell’azione, ed effettivamente la direzione diera verso la porta. Anche il secondo criterio, quello della probabilità di controllare il pallone, è soddisfatto. Per quanto riguarda il numero dei difendenti capaci di intervenire nell’azione e la loro dislocazione, potevano recuperare alcuni compagni di, che però era a tutti gli effetti l’ultimo uomo.