Lapresse.it - Mediorente, Papa: “Cessate il fuoco sia rispettato da tutte le parti”

Leggi su Lapresse.it

Al termine della recita dell’Angelus dalla finestra del Palazzo apostolico vaticano in piazza San Pietro,Francesco è tornato a parlare della guerra. “Mi rallegro per ililche è stato raggiunto nei giorni scorsi in Libano e auspico che esso possa esseredale, permettendo così alla popolazione della regione interessata dal conflitto, sia libanese sia israeliana, di tornare presto e in sicurezza a casa”, ha detto il Pontefice che poi ha fatto anche un appello ai politici libanesi “affinché venga eletto subito il presidente della Repubblica e le istituzioni ritrovino il loro normale funzionamento per procedere alle necessarie riforme e assicurare il paese alla convivenza pacifica tra le differenti religioni”.La guerra è un orrore, offende Dio e l’umanità“La guerra è un orrore, la guerra offende Dio e l’umanità, la guerra non risparmia nessuno”, ha poi detto il Santo Padre rinnovando il suo “dolore per il conflitto che continua a insanguinare la martoriata Ucraina”.