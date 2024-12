Amica.it - Marrone e arancio: l’abbinamento colore da provare ora

Come cioccolato e arancia,dasubito questo inverno è deciso e al contempo dolce. Un mix&match classico, ma con un twist, che si presta a svariate occasioni dalla più formale ai weekend fuori porta. Per un tailleur tutto d’un pezzo o per un coordinato in tweed caldo e morbido come quello di Alberta Ferretti, ecco come si abbinanone nel 2024/2025. Nonostante si tratti di una palette tipicamente autunnale, visti i suoi toni caldi, è perfetta anche per le Feste e il nuovo anno per creare look dall’effetto armonioso e avvolgente. Come replicare la mise vista in passerella, scegliendo i giusti accessori? I consigli di stile e le alternative smart da seguire.