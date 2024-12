Inter-news.it - Marotta: «Vicinanza a Bove. Sospensione? Decisione spontanea!»

ha parlato in conferenza stampa dopo l'episodio drammatico accorso a Edoardo. Ladel club.– Giuseppein sala stampa dopo il drammatico episodio successo a Edoardo: «In questo momento esprimoalla Fiorentina, alla famiglia del ragazzo. Ci vuole unità, perché quanto si vivono queste emozioni così negative bisogna stringersi e da qui si è presa ladi arbitro, di giocatori e allenatori. Era il minimo che si potesse fare. Ho parlato con il mio collega e amica Daniele Pradè, con la speranza che possa uscirne da questa situazione drammatica. Gli auguro buona guarigione, ci limitiamo a queste informazioni in attesa possano esserci bollettini dalla Fiorentina».