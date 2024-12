Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: penalità per Norris, si riapre tutto per la Ferrari!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48° giro/57anche per Hamilton, deve transitare dalla pit-lane per aver ecceduto la velocità massima ai box. Oggi steward severissimi.47° giro/57 Persarà durissima rientrare in zona punti, per quanto la McLaren voli.Si trova a 15 secondi da Magnussen, che è decimo.46° giro/57 Verstappen al comando con 3.4 su Leclerc e 4.7 su Piastri. 6° Sainz, 15°. Al momento lasta guadagnando 11 punti sulla McLaren, sarebbe a -19. Adesso Sainz deve assolutamente passare Gasly e prendere altri 2 punti. A -17 ci si potrebbe provare ad Abu Dhabi.46° giro/57rientra ai box per scontare la squalifica. Uscirà dalla zona punti! Che peccato per la foratura di Sainz.45° giro/57 Ladiè arrivata per non aver rallentato con le bandiere gialle, esposte sempre per il famoso specchietto perso da Albon sul rettilineo.