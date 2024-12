Oasport.it - LIVE Bergamo-Milano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: il primo parziale è delle meneghine

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 18.007-9 ACE Mandredini!6-9 Montalvo riesce a sfondare il muro avversario.5-9 ACE dell’olandese.5-8 Gran parallela di Daalderop.5-7 Non passa il servizio della stessa Egonu.4-7 Lungolinea impressionante di Egonu.4-6 Altro punto interminabile risolto da Mlejinkova.3-6 Completamente sballato l’attacco di Piani.3-5 Lungolinea indifendibile di Sylla.3-4 Block out vincente di Mlejinkova.2-4 E invece Manfredini ammette il tocco sportivamente.3-3 E’ out iltempo di Danesi.2-3 Scambio spettacolare chiuso dal mani fuori di Montalvo.1-3 Ricezione pessima di Montalvo, che regala il punto alle avversarie.1-2 Botta in contrattacco di Egonu.1-1tempo vincente di Danesi.1-0 Block out trovato da Piani.