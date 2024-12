Sport.quotidiano.net - Le pagelle del Qatar: Max maestoso, lo specchietto di Albon altro guaio per Bin Sulayem

Lusail, 1 dic – Il migliore: 10 VERSTAPPEN. Non ha ancora voglia di vacanze. Festeggia il quarto titolo con una esibizione serenamente maestosa. Brucia Russell al via e poi si estrania da tutte le vicissitudini che accadono alle sue spalle. Onestamente invulnerabile, in questo momento.9 LECLERC. Un guasto gli toglie acqua da consumare sotto il casco. Ma Carletto tiene duro, artigliando un secondo posto che date le circostanze è persino clamoroso. Merito suo (e dei giudici anti Norris.) se la Ferrari può sperare ancora nel titolo costruttori. Bravo!9 ABBI PULLING. È la ragazza britannica che ha vinto inil campionato monoposto riservato a signore e signorine. Appoggiata dalla Alpine, nella prossima stagione Abbi debutterà nella Formula Tre inglese. E se fosse lei la donna sulla griglia di partenza dei Gran Premi mezzo secolo dopo la nostra Lella Lombardi?9 ZHOU.