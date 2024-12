Laprimapagina.it - Le condizioni di Bove sembrano stabili: è stato confermato che è cosciente e respira autonomamente

Durante la partita Fiorentina-Inter di Serie A, il centrocampista Edoardoha accusato un malore al 16° minuto, accasciandosi a terra mentre si stava allacciando gli scarpini. Immediati i soccorsi da parte dei medici, che hanno praticato le prime manovre di emergenza e trasportato il giocatore in ospedale. La partita è stata sospesa per l’emergenza medica, lasciando i giocatori e il pubblico sotto shock.Fortunatamente, ledi: èche è. Rimane sotto osservazione all’ospedale Careggi di Firenze, dove sono in corso accertamenti per determinare la causa del malore?.