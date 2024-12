Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini, ecco quale lavoro avrebbe fatto se non fosse diventata una popstar

Ravenna, 1 dicembre 2024 – "Il momento in cui mi sono tremate più le gambe? All’ospedale Maggiore di Bologna, erano le tre ed è arrivata Paola, è stato il momento più emozionante della mia vita”. E’ unamolto commossa quella si racconta a 360 gradi a Verissimo e, nello specifico, quando parla della nascita della figlia Paola, l'8 febbraio del 2013, avuta col marito Paolo Carta, suo chitarrista e produttore. Il docu-concerto La cantante originaria di Solarolo (che proprio l’altro giorno è caduta durante un suo concerto a Milano) ha raccontato in tv la sua vita (con molti ricordi legati ovviamente alla Romagna) e la sua straordinaria carriera. L’artista italiana più premiata al mondo celebra i trent’anni di una carriera irripetibile. Icona pop a livello globale, ha presentato il “30 World Tour”, un docu-concerto che è disponibile, in anteprima mondiale, proprio da oggi, su Mediaset Infinity.