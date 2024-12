Terzotemponapoli.com - La pagella di Torino – Napoli

Ildopo la vittoria casalinga contro la Roma, nella difficile trasferta dicontro i granata di Vanoli sfodera una grande prestazione con Mc Tominay, Anguissa e Olivera stratosferici, risultato bugiardo grazie ad almeno 3 miracoli di Milinkovic Savic,0 – 1Ho visto questo:Meret 6: Partita di normale amministrazione. Di Lorenzo 6,5: Altra buona prestazione del capitano, poco supportato da Politano lo troviamo spesso come trequartista. Rrahmani 6,5:Altra buona partita del kosovaro, annulla Salabria e quasi sempre in anticipo su gli atri attaccanti granata. Buongiorno 6: Oggi nella suatorna un calciatore umano, qualche errore di troppo che da lui non siamo abituare a vedere. Olivera 7: Altra buona prestazione dell ‘Uruguaiano, sempre in anticipo e sfiora il gol di testa nella ripresa.