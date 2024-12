Ilfattoquotidiano.it - In Siria è giallo sulla morte di al-Jolani, il leader dei ribelli che hanno preso Aleppo

Lo danno per morto ma molte ore dopo l’annuncio, non esiste una conferma ufficiale.sorte di Abu Mohammad al-della Hayat Tahrir al-Sham (Hts) che ha conquistatoe gran parte del nord dellain un lampo cogliendo impreparata non solo Damasco, ma anche Mosca e Teheran. Il capo deisarebbe rimasto ucciso in un bombardamento russo. Almeno così dicono alcuni media. Ma molte ore dopo la breaking news, apparentemente partita dal profilo X del governo libanese, non c’è alcuna conferma. Né dal campo, né da alcuna altra fonte a lui vicina.Di certo c’è anche che sul social X la notizia delladi al-circola. E circola perfino la foto del suo presunto cadavere. Ovvero quello di un uomo con la folta barba nera col capo riverso e gli occhi spalancati, coperto di polvere: presumibilmente quella dei calcinacci e macerie del bombardamento in cui sarebbe rimasto vittima, messo a segno dagli aerei da guerra russi giunti in soccorso del presidenteno Bashar Assad.