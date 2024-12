GP Qatar Sainz | Eravamo in una buona posizione per fare tanti punti ma le cose non sono andate bene

Leggi su Sportface.it

“Oggiin unaper conquistare, ma a causa della foratura lemale. Nonsoddisfatto di ciò che è successo con la foratura. Ho dovutoun giro completo con una gomma compromessa, perdendosecondi con una sosta lenta e con l’ingresso della safety car che non mi ha permesso di recuperare tempo ai box”.queste le parole di Carlosdopo il settimo posto nel Gran Premio del. “Oggiin unaperper la squadra, ma lenon. Andiamo ad Abu Dhabi per prenderci questo titolo costruttori. Il risultato di Leclerc ci permette di andare ad Abu Dhabi per provare a conquistare il titolo e mettere pressione alla McLaren“, ha concluso. GP: “in unaper, ma lenon” SportFace.