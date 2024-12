Fantacalcio Udinese-Genoa | Zanoli o Giannetti gol o autogol? La decisione della Lega

Leggi su Sportface.it

Ilraddoppia al 67? nel match contro l’nella quattordicesima giornata di Serie A. Tutto merito di, autore di una sgasata sulla fascia che ha seminato il panico nell’area di rigore rossoblù. L’esterno ha quindi tentato un tiro cross che ha trovato la sfortunata deviazione di, decisiva mettere fuori gioco Okoye. Ecco perché laSerie A ha subito assegnatoal difensore friulano.che difficilmente cambierà: quello diera un cross, non un tiro diretto verso la porta. Pochi dubbi per gli appassionati di. Chi hain rosa può comunque consolarsi perché l’esterno è il migliore in camposerata: è lui ad aver procurato l’espulsione di Toure in avvio ed è lui ad aver ispirato la rete del 2-0. Insomma, una prestazione da 7.