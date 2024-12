Metropolitanmagazine.it - Daniele Scardina, chi sono le ex fidanzate: da Diletta Leotta e Cristina Buccino

è stato legato sentimentalmente all’ormai exprima e poi a. Un grandissimo amore quello nato tra il pugile e la giornalista sportiva che ha infiammato le pagine di tutti i settimanali di gossip (e non solo!). Proprio il pugile parlando della storia condisse: “abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”. Una storia importante che purtroppo è naufragata lasciando delle profonde ferite nel cuore del pugile che forse non ha mai dimenticato la sua amatae l’amore per l’ex“Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come “il mio amore” nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo” – ha detto il campione che parlando diha aggiunto – “con lei ho vissuto una relazione vera.