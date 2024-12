Quifinanza.it - Cosa sono i bug bounty, migliaia di euro per trovare i problemi di cybersicurezza delle aziende

A partire da metà ottobre è entrata in vigore la direttiva Nis2, la nuova leggepea sulla sicurezza informatica. Una normativa che imporrà alledi investire molto in questo ambito tramite diversi strumenti, tra cui i bug. Le societàincentivate a mettere“taglie” sulle vulnerabilità dei propri sistemi informatici per spingere i cosiddetti white hat hacker a trovarle e segnalarle.I bugun tipo di Vulnerability Disclosure Policies, pratiche che spingono lea divulgare in maniera cauta e responsabile le proprie vulnerabilità informatiche. Grazie anche alla Nis2, il mercato dellapeo continuerà ad aumentare di valore nei prossimi anni fino a toccare i 90 miliardi didi fatturato.La nuova normativapea sullaIl 17 ottobre scorso è entrata in vigore la direttivapea Nis2, che ridefinisce gli obiettivi dell’Ue in materia di sicurezza informatica.