Conte analizza la vittoria contro il Torino | Siamo in crescita

Il commento sulla prestazione della squadraAl termine delladel Napoliil, il tecnico Antoniosi è detto soddisfatto dell’andamento della squadra. Intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico Grande, il mister ha sottolineato come rispetto alla partitala Roma, in cui aveva chiesto maggiore cinismo, oggi abbia visto progressi significativi. “Stiamo crescendo, sia nei singoli che come gruppo”, ha affermato, che ha lodato la reazione della squadra di fronte a un’avversaria temibile. “Solo un grandissimo Savic ha impedito che la partita finisse 1-0”, ha aggiunto, riferendosi al portiere granata, che ha parato diversi tiri pericolosi.: McTominay e ladella squadraUn altro tema importante toccato daè stato il ruolo di Scott McTominay, che ha giocato un’altra buona partita.