Classifica Album 22-28 novembre: al primo posto "Dio Lo Sa – Atto II" di Geolier

Si rinnova ancora una volta a seguito delle importanti uscite discografiche in coda alla passata settimana, lastilata da Fimi e Gfk tra il 22 ed il 28.Scendono dalla vetta, perdendo nove posizioni i Linkin Park con From Zero (alla #10),che ha segnato il ritorno sulle scene della band con la nuova vocalist Emily Armstrong. Tutti I Nomi Del Diavolo di Kid Yugi, edizione deluxe del secondo lavoro in studio del rapper pugliese, I Nomi Del Diavolo, certificato triplo platino, è alla #9. La prima new entry che troviamo nella top ten della settimana è Free Love dei Negramaro alla #8. Il nonodella band salentina è stato anticipato dalla release nel marzo 2023 di Diamanti, brano che vede i feat di Elisa e Jovanotti, seguito da Fino Al Giorno Nuovo con Fabri Fibra.