Ceccano malore fatale durante il funerale del marito | Sonia Zattini non ha retto al dolore

Non haaled è mortai funerali del, 63enne di.Una donna è morta di crepacuorei funerali delche era detenuto in Albania ed è deceduto per un arresto cardiaco. La moglie,, di 63 anni, ha avuto unquando il feretro di suo, Cristino Trapani, 64 anni, è arrivato davanti alla chiesa di Santa Maria a Fiume. L’ultimo saluto alla donna è stato rivolto ieri, 30 novembre, alle ore 15, all’indomani ai funerali del coniuge.Come riporta il Messaggero, suoera deceduto – come spiegato dalla direzione delle carceri, “il 19 novembre 2024 all’ospedale oncologico “Madre Teresa” di Tirana, intorno alle 11,30, a seguito di arresto cardiaco”. Il 64enne, che di professione faceva il camionista, era detenuto in Albania.