Venerdì nero per Pos e Bancomat | Pagamenti elettronici in tilt una mazzata per i commercianti

. Nel senso che ieri è davvero stata una giornataccia per la larga fetta di persone che a Cesena come in giro per l’Italia, non sono riuscite a effettuare transazioni cone carte di credito, vedendosi anche impossibilitate a effettuare prelievi di contanti agli sportelli bancari per via del problema registrato alla rete di Worldline, l’azienda francese che opera nel mondo dei servizi di pagamento ai quali si appoggiano alcuni circuiti utilizzati anche da diverse banche italiane. Il risultato è che per tutta la giornata tante transazioni elettroniche non sono andate a buon fine, sia che si utilizzassero carte di credito o debito, piuttosto che telefoni cellulari o app, in presenza davanti a un pos, o online digitando sulla tastiera di un computer. Anche se fortunatamente il disservizio non ha riguardato la totalità delle transazioni e degli istituti di credito legati alle carte di pagamento, il problema è stato su larghissima scala.