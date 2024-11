Anteprima24.it - Tentano di truffare coniugi anziani, arrestati nel Salernitano

Tempo di lettura: < 1 minutoIn manette a Sant’Arsenio, in provincia di Salerno, due truffatori ‘specializzati’ nel raggirare. Si tratta di due uomini. I due hanno tentato di raggirare una coppia santarsenese secondo uno schema ben rodato: hanno contattato telefonicamente le loro vittime, fingendosi rispettivamente maresciallo dei carabinieri ed avvocato, e raccontando di un presunto incidente che coinvolgeva la figlia. Hanno chiesto quindi una somma di denaro, circa 12 mila euro, per risolvere la situazione. La coppia non è caduta nel tranello dei due truffatori ed, intrattenendo al telefono i truffatori, ha avvisato gli agenti della locale Polizia Municipale ed i carabinieri della locale compagnia. Quando i truffatori si sono presentati dinanzi l’abitazione della coppia per ritirare il loro bottino sono stati immediatamente fermati dai carabinieri.