Anteprima24.it - Si ribalta con l’auto, 21enne trasportato in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS7 denominata via Nazionale Delle Puglie nel territorio del comune di Pratola Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada in una scarpatandosi.Il ragazzo alla guida, undi Avellino è uscito da solo dall’abitacolo e dopo essere stato visitato sul posto dai sanitari del 118 è statopresso l’Moscati di Avellino per eventuali Cure Mediche. Per il recupero del veicolo incidentato si è reso necessario far interveniregru’ dalla sede centrale di via Zigarelli.Sul posto i Carabinieri di Avellino hanno effettuato i rilievi dell’accaduto, mentre si è fatta richiesta di intervento del personale dell’ENEL in quantoha danneggiato una colonnina elettrica posizionata a bordo strada.