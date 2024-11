Lapresse.it - Sci, a Killington caduta rovinosa di Shiffrin: sfuma la 100esima vittoria

Leggi su Lapresse.it

Unaa pochi metri dall’arrivo del gigante di(Usa), toglie a Mikaelala gioia di vincere la centesima gara in Coppa del Mondo. La festa si trasforma in dramma perché la statunitense nel cadere ha riportato un problema al ginocchio ed è stata portata via con il toboga. A vincere è stata la svedese Sara Hector, secondo posto per la croata Zrinka Ljutic (+0?54). Completa il podio la svizzera Camille Rast (+1?05).anche per Federica Brignone, Asja Zenere 18esima (+3?62) e migliore delle italiane.