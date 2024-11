Ilgiorno.it - Prof come missionari

"Mi sono trovata davanti a un bivio: o abbandonare la scuola, o continuare a stare a fianco dei miei ragazzi. Alla fine ho scelto la seconda strada". Laessoressa varesina Sara Campiglio, accoltellata alla schiena lo scorso febbraio da un suo studente, ha commosso la platea riunita a Roma per il convegno delle Acli, l'altro ieri, quando ha fatto capire che per lei l'insegnamento è una missione che intende continuare anche - sarebbe suonato incredibile dire una cosa del genere trent'anni fa riferendosi a un'insegnante - a rischio della vita. Altro caso, stessaessione. Il docente di Abbiategrasso Rocco Latrecchiana colpito con un pugno da un allievo 16enne. "Non so se tornerò a insegnare." è stata la sua reazione. Scelte entrambe condivisibili, continuare o gettare la spugna, perché c'è una dimensione personale, la sensibilità di fronte a una violenza di cui si è vittime, che non si discute.