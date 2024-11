Oasport.it - Pallamano femminile, Francia e Norvegia si confermano negli Europei 2024

Cala il sipario sulla terza giornata valida per glidiche si stanno disputando tra Ungheria, Svizzera ed Austria. Come nelle prime due giornate, sono stati sei i match disputati, rispettivamente validi per i Gruppi A, C ed E.Andiamo con ordine, partendo dal facile sigillo dell’Ungheria padrona di casa sulla Svezia (32-25) presso la F?nix Aréna di Debrecen. Il pubblico di casa ha spinto il team magiaro verso la vittoria, mentre la Turchia ha pareggiato 25-25 con la Macedonia del Nord.Nel Gruppo C non sbaglia lacontro la Spagna. Le campionesse del mondo in carica hanno fatto la differenza in Svizzera presso la St. Jakobshalle di Basilea imponendosi con il punteggio di 24-22. La Polonia, invece, ha meritatamente vinto contro il Portogallo (22-21) dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro la