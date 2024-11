Ok dalla Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa

Leggi su Ilfaroonline.it

30 novembre 2024- La zarina della concorrenza Ue, Margrethe Vestager, chiude dietro sé la porta di Palazzo Berlaymont approvando una delle operazioni più complesse dei suoi due lustri al timone dell’antitrust.La Commissione europea ha concesso la benedizione finalefra Ita e, aprendo la strada alla nascita del gruppo aereo più grande d’Europa.Il pacchetto definitivo di impegni per garantire l’equilibrio dei cieli – inviato dal Mef, dal colosso tedesco enewco tricolore in extremis l’11 novembre scorso, dopo una lunga serie di tensioni e liti – è stato giudicato “coerente” con i patti presi nell’intesa politica già avallata da Bruxelles il 3 luglio.Un via libera arrivato quasi sul gong del mandato della prima Commissione von der Leyen, lasciando cadere la suspense dell’ultimo minuto e raccogliendo immediata “soddisfazione” da Roma e Francoforte.