Nel parco di Portofino si coltiva lo zafferano più buono della Liguria

Laè in mano ai giovani, su questo non ci sono dubbi. Lo dimostra l’ondata di nuove attività che negli ultimi anni sono sorte grazie all’intraprendenza e alla passione di coloro che hanno fatto del proprio territorio un motivo per cui combattere. L’azienda agricoladiè il risultato del viscerale legame che lega Chiara Terzani e Marco Orlando alla loro terra. Tra gli 80km di sentieri che percorrono ilsono riusciti a trovare casa al loro progetto di rivoluzione agricola d’eccellenza.Diverse specie da non confondereIldi, che comprende i comuni di Camogli,e Santa Margherita Ligure, è un luogo ameno dove poter scoprire la flora mediterranea che lo popola. Tra le molte varietà di piante si piò ammirare il crocus ligusticus, comunemente chiamatoligure.