Laprimapagina.it - “LO SPIRITUALE NELL’ARTE”, SULLE TRACCE DI KANDINSKIJ

Dal 3 al 14 dicembre, a L’Aquila, 25 opere di 25 artisti in mostra all’ex navata dell’EmicicloL’Aquila, Emiciclo L’AQUILA – Sarà inaugurata martedì 3 dicembre ore 17:30 a L’Aquila, presso la ex navata dell’Emiciclo sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo, la Mostra LO– Un check-upsbiadite o scomparseane, affidata alla curatela del critico d’arte Antonio Gasbarrini. L’esposizione resterà aperta fino al 14 dicembre. Promossa e organizzata dall’associazione L’Aquila Made In insieme a One Group, in collaborazione con MuBAq e con Angelus Novus, ha l’alto patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila. La rassegna metterà in mostra 25 opere d’arte contemporanea di 25 artisti abruzzesi: Lino Alviani, Sandro Arduini, Vito Bucciarelli, Mandra Cerrone, Fausto Cheng, Duilio Chilante, Angelo Colangelo, Lea Contestabile, Mario Costantini, Gianfranco D’Alonzo, Pasquale De Carolis, Elio Di Blasio, Ennio Di Vincenzo, Franco Fiorillo, Armando Gioia, Angiolo Mantovanelli, Albino Moro, Sergio Nannicola, Giulia Napoleone, Albano Paolinelli, Antonio Rauco, Rezakhan, Giancarlo Sciannella, Anna Seccia, Paolo Spoltore.