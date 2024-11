Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mylin 2024 in DIRETTA: Elisa Caffont ai quarti, ora gli ottavi maschili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:53 Ultimo italiano in gara, tocca ad Edwin Coratti. L’azzurro sfida lo sloveno Zan Kosir.07:52 Errori da una parte e dall’altra, ma per fortuna Felicetti riesce a salvarsi approfittando degli svarioni ancor più gravi del sudcoreano Cho.07:52 Si procede con il classico testa-coda delle qualificazioni. Mirko Feicetti, primo al mattino, sfida il sudcoreano Cho.07:51 Tutto facile per il campione del mondo di slalom. L’austriaco Prommegger approfitta della scivolata del tedesco Huber e vola ai.07:50 L’austriaco Prommegger incrocia il tedesco Huber.07:49 Non ci voleva. Errore nella parte alta del tracciato per Bormolini, che lascia strada al cinese Bi Ye.07:47 Subito Italia con Maurizio Bormolini che sfida il padrone di casa Bi Ye.07:45 Nooooo.