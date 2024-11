Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: Verstappen in pole, McLaren in seconda fila, indietro le Ferrari

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.08 La nostradelle qualifiche del Gran Premio delfinisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.20.06ha dimostrato ancora una volta di essere uno straordinario fuoriclasse. Era in difficoltà nella qualifica di ieri e nella Sprint Race e ha reagito da fenomeno. Allaservirà invece una grande rimonta in gara per guadagnare sullae rimandare l’esito del Mondiale costruttori ad Abu Dhabi.però rischia di ricevere una penalità di tre posizioni per impeding su Russell.che nel Q3 non si è accesa: entrambe le macchine dietro allache occuperà tutta laPOSITION PER MAX! 1:20.520 per il campione del mondo, Russell a 55 millesimi, poi Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton e Sainz.