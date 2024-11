Anteprima24.it - L’annuncio di un sindaco sannita: “A maggio un incontro internazionale di boxe”

Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ fatta, per la prima volta il Sannio ospiterà unper il titolo europeo di. Protagonista sarà il Fortore, terra di origine di Rocky Marciano. Il campionato europeo dei pesi Gallo si terrà a Foiano di Val Fortore il 242025 in una serata dove l’evento principale sarà la sfida fra Charlie Edwards, inglese detentore del titolo è il nostro Vincenzo Picardi. Saremo su Rai sport in eurovisione, ci attende un altro importante evento sportivo. Avremo come ospite una leggenda per la nostra generazione: Patrizio Oliva. Grazie a Luciano Cotena per la fiducia che ha dimostrato verso Foiano di Val Fortore e soprattutto a Marco Lo Basso e Gianfranco Coppola”. Le parole, piene d’orgoglio, deldi Foiano Val Fortore Giuseppe Antonio Ruggiero. L'articolodi un: “Aundi” proviene da Anteprima24.