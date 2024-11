Iltempo.it - Fuga da Aleppo presa dai jihadisti: scatta l'evacuazione degli italiani

Caos in Siria. Le forze curdo-siriane sono dispiegate nell'aeroporto internazionale die nelle zone di Nubl e Al-Zahraa, nei sobborghi nordoccidentali della città. È quanto si legge sul sito web dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito e fonti nel Paese arabo, che riferiscesviluppi a seguito al ritiro di forze di Damasco e milizie filoiraniane. I ribelli controllano più della metà di. Le forze armate siriane riconoscono l'avanzata dei gruppi armati, capeggiati da Hayat Tahrir al-Sham. Sull'intera area è stato imposto il coprifuoco. Il ministero della Difesa ammette che nei giorni scorsi i gruppi armati, "sostenuti da centinaia di terroristi stranieri", hanno lanciato un attacco contro le città die Idlib e parlano di "battaglie feroci" in attesa di "rinforzi".