Biccy.it - Fedez e la famiglia Tronchetti Provera: ecco cosa penserebbero della storia fra Chiara e Giovanni

Leggi su Biccy.it

Lad’amore fraFerragni esembrerebbe procedere a gonfie vele da questa estate anche se i due, ufficialmente, non hanno mai rilasciato interviste e/o dizioni social. Questo perché, secondo FanPage, ladi lui sembrerebbe non vedere di buon occhio i guai giudiziari che hanno coinvolto l’imprenditrice.“Ladi lui” – si legge sul sito – “sembrerebbe volerci andare coi piedi di piombo sullatra i due. Secondo alcuni rumors, infatti, gli imprenditori non vedrebbero di buon occhio i guai giudiziari e il mondo rap milanese che lei ha frequentato negli anni del matrimonio“.La, infatti, come riporta Money.it è una delle famiglie più ricche del Paese e le loro multinazionali fatturano 6,7 miliardi di euro l’anno (secondo i dati del 2023).