Laprimapagina.it - Esplosione uno stabile abbandonato a Ronco All’Adige: morto un giovane straniero senza fissa dimora

Leggi su Laprimapagina.it

In un’avvenuta all’interno di uno, in provincia di Verona, occupato da due giovani stranieri, ha perso la vita un uomo di 28 anni. Il ventennetetto èsul colpo a causa dello scoppio di una bombola di gas usata, a quanto si apprende, per scaldarsi o cucinare qualcosa di caldo.L’allarme è stato dato dall’altroche abitava nel casolare rimasto illeso, che ha chiamato i vigili del fuoco. Ma per l’amico non c’era più nulla da fare.Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti. L’ha causato il crollo delle pareti interne e la distruzione della stanza dove si trovava la vittima. Il casolare al momento è sotto sequestro, e i vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba per mettere in sicurezza la zona.