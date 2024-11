Ilfattoquotidiano.it - Dieci ragazzini cercano di entrare al circo senza pagare, l’addetto alla sicurezza li ferma e loro lo prendono a bastonate

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono arrivati davanti ale hanno cercato diil biglietto. Volevano vedere gli animali nellegabbie mali hati perché non muniti di ticket. I, tutti molto giovani e le cui identità non sono state rese note, hanno aggredito l’uomo prendendolo a calci, pugni e.Siamo alSandra Orfei in via Lanza di Scalea a Palermo. Il vigilante è stato subito soccorso dal 118 ma ha rifiutato le cure in ospedale. Secondo le prime indagini, la banda ditutti giovanissimi avrebbe organizzato una vera e propria spedizione punitiva, scegliendo un momento in cui ilnon aveva visitatori. Dopo essere stati respinti dal, si sarebbero infatti allontanati e poi sarebbero tornati sul posto per aggredire l’uomo.