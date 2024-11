Bergamonews.it - Amanda Lear a Ballando, Gramellini, il GGG o Il Volo? La tv del 30 novembre

Per la prima serata in tv, sabato 30, su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.Il programma vede protagonisti 13 personaggi Vip che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.La ballerina per una note sarà la cantante, attrice, modella e conduttrice televisiva.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fare pace”: una volta scoperto, Gabriel colpisce la Powell, le fa perdere i sensi e la porta via dall’albergo. Hondo e Hicks s’insospettiscono quando non la vedono scendere..RaiTre alle 21.05 trasmetterà “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta della replica del concerto de Il, “Tutti per uno – Capolavoro”.