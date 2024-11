Inter-news.it - Ventola stravede: «Zielinski giocatore da 10 e lode! Una qualità»

Leggi su Inter-news.it

discute diin forza all’Inter. L’ex attaccante nerazzurro descrive una caratteristica nello specifico del polacco.TRANQUILLITÀ – Su Viva El Futbol, si discutono gli ultimi MVP della settimana di Champions League. Nicolasceglie Piotr, protagonista della partita vinta dall’Inter contro il Lipsia per 1-0. L’exnerazzurroper il centrocampista polacco. Questo il commento in compagnia degli amici Lele Adani e Antonio Cassano: «Piotrha una tranquillità, è sempre presente quando viene chiamato in causa. Mi piace la sua tranquillità e la trasmette anche ai suoi compagni.da dieci eche ti dirà sempre presente sia dall’inizio che da subentrato».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «da 10 e! Una»)© Inter-News.